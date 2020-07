Simone consegue liberação de quase R$ 29 mi para cidades do MS

As Prefeituras de 29 cidades de Mato Grosso do Sul, foram beneficiadas com quase R$ 29 milhões, liberados através da senadora Simone Tebet (MDB), para a aquisição de remédios, equipamentos e material de proteção individual (EPI).

O recurso que já está na conta do executivo municipal de cada cidade para ser repassado imediatamente aos hospitais regionais também deve ser usado para contratação de pessoal temporário, compra de kits de teste para detecção do Covid-19 e para treinamento e capacitação de agentes de saúde.

Dourados e Três Lagoas, que receberam a visita da senadora na semana passada para anunciar a entrega da verba aos municípios ficaram com R$ 5 milhões para cada.

“Fomos dividindo de acordo com as necessidades justamente para que a população receba atendimento no local sem precisar atravessar o estado e se deslocar até Campo Grande, correndo o risco de o paciente ficar ainda mais debilitado no trajeto e podendo provocar a superlotação do sistema hospitalar da nossa capital”, disse.

Também foram contemplados municípios como Corumbá (R$ 1,872 milhão), Ponta Porã (R$ 1,663 milhão) e R$ 1 milhão para municípios de porte médio: Amambai, Aquidauana, Coxim, Nova Andradina, Maracaju, Rio Brilhante e Naviraí. Os demais municípios receberão conforme tabela abaixo.

Recurso por cidade

- R$ 5 milhões - Dourados e Três Lagoas

- R$ 1,872 milhão - Corumbá

- R$ 1.663 milhões - Ponta Porã

- R$ 1 milhão - Amambai, Aquidauana, Coxim, Maracaju, Nova Andradina, Naviraí e Rio Brilhante.

- R$ 500 mil - Bataguassu, Caarapó, Cassilandia, Chapadão do Sul, Iguatemi, Ivinhema, Jardim, Paranhos e São Gabriel do Oeste.

- R$ 470 mil- Mundo Novo

- R$ 435 mil- Nova Alvorada do Sul

- R$ 421 mil- Fátima do Sul

- R$ 400 mil- Brasilândia

- R$ 326 mil- Guia Lopes da Laguna

- R$ 300 mil- Costa Rica e Eldorado

- R$ 241 mil- Jatei

- R$ 127 mil- Tacuru

