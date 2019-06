Simone Tebet confirma presença de Moro na CCJ

Mauro Silva, com informações da assessoria

O ministro da Justiça Sérgio Moro confirmou presença na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para esclarecer sobre o vazamento de suas conversas com procuradores da Lava Jato quando ele era juiz. Conforme a presidente da comissão a senadora Simone Tebet (MDB-MS), é preciso separar os fatos com isenção.

Em entrevista à Rádio Senado, Simone disse ser difícil antecipar o desenrolar da audiência. "Não sabemos se vão surgir fatos novos de hoje para amanhã, então, fica difícil fazer avaliação preliminar de como será a reunião", disse ao afirmar que ela fará cumprir o regimento interno do Senado para que a discussão na CCJ seja de alto nível e respeitosa.

Para Simone, foi louvável a decisão do Ministro da Justiça, Sérgio Moro, de se dispor a ir rapidamente ao Senado para esclarecer os fatos. "Foi um sinal de boa vontade na relação institucional saudável entre Senado e Executivo. Ele me pareceu tranquilo, talvez por isso tenha se antecipado", afirmou Simone Tebet, ressaltando que o Senado tem o dever institucional de fiscalizar atos do Executivo e buscar a verdade.

