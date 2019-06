Simone consegue R$ 42 milhões para a construção de casas em MS

A senadora Simone Tebet conseguiu liberação, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, de R$ 42 milhões para viabilizar a construção de cerca de 500 habitações de interesse social em Mato Grosso do Sul, com a previsão de contratação de vários empreendimentos nos municípios do estado. As casas serão destinadas a famílias cuja renda seja de até R$ 3.520,00.

Este recurso é referente à solicitação de ampliação de crédito para a contratação de empreendimentos do programa Carta de Crédito FGTS Associativo. A previsão inicial da Caixa Econômica Federal era de liberar pouco mais de R$ 7 milhões ao MS, recurso que seria insuficiente para a realização das obras.

No final de abril, a senadora havia se reunido com o presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Pedro Guimarães, para solicitar a ampliação do valor para R$ 40 milhões. A CEF, então, encaminhou a solicitação ao ministério.

“O governo cumpriu o compromisso e, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, liberou esses recursos tão necessários à construção de habitações populares. Serão contempladas 500 famílias, impactando na vida de pelo menos duas mil pessoas”, comemorou a senadora.

