Simone Tebet é eleita presidente da CCJ

Mauro Silva com Senado

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), foi eleita na tarde desta quarta-feira (13) no Senado, por aclamação presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) para o biênio 2019-2020. O senador Jorginho Mello (PR-SC) será o vice-presidente.

A CCJ é a comissão mais importante do Senado, ontem em entrevista à imprensa, Simone afimrou que pretende criar subcomissões para acelerar a reforma da Previdência e também ajudar na análise do pacote do Ministério da Justiça apresentado pelo ministro Sérgio Moro.

Para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) foram eleitos Omar Aziz (PSD-AM) e Plínio Valério (PSDB-AM) como vice-presidente.

A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) elegeu o senador Marcos Rogério (DEM-RO) como presidente. O vice-presidente será o senador Wellington Fagundes (PR-MT).

Deixe seu Comentário

Leia Também