Simone Tebet lamenta o alto índice de desemprego no Brasil

Em homenagem aos trabalhadores, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) discursou no Senado e lamentou que o Brasil esteja comemorando o Dia do Trabalhador com alto índice de desemprego.

Ela ressalta que é triste saber que muitas pessoas já desistiram de procurar por emprego e que “nada é mais grave, nada é mais preocupante do que termos, entre desempregados, desalentados e pessoas que estão na informalidade, algo em torno de 40 milhões de brasileiros”.

A senadora afirma que nenhum país aguenta neste tipo de situação, pois a economia não gira, a pobreza e a miséria aumentam, fazendo com que o governo pare de arrecadar e prestar serviço de qualidade à população.

Desburocratização

A senadora ainda destacou como positivo o pacote de desburocratização proposto pelo governo federal, com medidas para destravar a economia.

Simone também ressaltou a importância da Micro e Pequena Empresa, responsável pela geração de meio milhão de empregos em 2018, segundo o IBGE.

Deixe seu Comentário

Leia Também