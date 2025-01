Soraya se reúne com vereadores

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) esteve reunida com o deputado estadual Pedro Caravina (PSDB), com o presidente da Câmara Municipal, Papy (PSDB) e demais vereadores de Campo Grande, na manhã deste sábado (11), para alinhar ações e estreitar os laços entre as esferas legislativas.

Outro ponto debatido no encontro entre os políticos foi as prioridades dos parlamentares tanto para a capital sul-mato-grossense, quanto para o estado em si.

"Estar aqui hoje, dialogando com os representantes de Campo Grande, é fundamental para que possamos alinhar as ações entre o Senado e a Câmara Municipal. Nosso trabalho no Congresso Nacional precisa refletir as reais necessidades dos cidadãos, e ouvir os vereadores, que estão na linha de frente com a população, é essencial para isso", destacou a senadora.

Estiveram presentes os vereadores Landmark, Otávio Trad, Riverton, Neto Santos, Dr. Victor Rocha, Ronilço Guerreiro, Jean Ferreira, Maicon Nogueira, Dr. Jamal e o veterinário Francisco.

Durante a reunião, foram abordados temas como infraestrutura urbana, saúde pública e educação. A senadora reiterou o seu compromisso de destinar recursos para fortalecer projetos e iniciativas que impactem positivamente a vida dos campo-grandenses.

