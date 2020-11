Vídeo: Trutis garante que não foi preso, mas STF manda “soltar imediatamente”

Na noite desta quinta-feira (12) a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal (STF) expediu ordem para soltar o deputado federal Loester Trutis (PSL-MS), investigado por forjar um falso atentado contra si, em fevereiro deste ano.

O deputado inicialmente, foi alvo de uma ação de busca e apreensão nesta quinta (12), após a Polícia Federal receber uma denúncia de que na casa do deputado teria uma arma ilegal, que seria um fuzil Taurus T-4 calibre 5.56. Ele foi conduzido para a Superintendência da PF para prestar esclarecimentos.

Em um vídeo divulgado nesta sexta-feira (13) o deputado afirma que não foi preso, mas que passou a tarde na sede da Polícia Federal prestando esclarecimentos sobre a arma encontrada. "Tinha armas em casa, registradas no meu nome, no nome dos meus irmãos, todas com documentos, todas com procedência e origem e ninguém tem arma ilegal", disse Trutis.

O deputado federal falou ainda que houve divergência em uma arma encontrada na casa, "na legislação existem armas permitidas, restritas e proibidas e a polícia federal naquele momento identificou esse AR 15 como uma arma proibida", relatou.

Trutis fala que no documento expedido pela PF, mostra que em nenhum momento ele foi preso e reconhece que a arma que foi encontrada no começo do dia, que acharam que era de uso proibido era apenas um calibre restrito e não fonfigurava nenhum tipo de crime inafiançável.

Mas, segundo a decisão na qual o JD1 Notícias teve acesso, a ministra Rosa Weber optou por relaxar sua pena, restabelecendo, sem qualquer limitação, sua liberdade plena. A ministra apontou que as circunstâncias apresentadas não poderiam afastar a imunidade parlamentar do deputado, prevista na Constituição Federal.





O deputado foi acusado de forjar um atentado contra si mesmo no início do ano, com o objetivo de se capitalizar politicamente. O carro onde o parlamentar estava foi alvo de tiros, mas ninguém se feriu.

Loester Trutis

Ele se elegeu como "Tio Trutis", um chef de um restaurante em Campo Grande que chegou à política federal. O deputado faz parte da bancada bolsonarista na Câmara dos Deputados. Hoje, o Trutis integra a Frente Parlamentar Mista da Segurança Pública, a bancada da bala, na Câmara. Seu índice de governismo é de 83%, acima da média de 72% da Casa.

Deixe seu Comentário

Leia Também