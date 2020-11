Sul-mato-grossense é primeira mulher eleita prefeita em cidade no interior de SP

Gabrielly Gonzalez, com informações do Congresso em Foco

Com 55,98% dos votos válidos, a jornalista Suéllen Rosim (Patriota), é a primeira mulher prefeita na cidade de Bauru, no interior de São Paulo. A decisão aconteceu no segundo turno, nesse domingo (29), onde ela derrotou o candidato do DEM, o médico Dr. Raul.

Além da carreira política, Suéllen é palestrante e faz trabalhos com publicidade e, também, é cantora gospel, em que faz dupla com a irmã. Ela também é coordenadora do seu partido em 25 municípios da região e presidente estadual do Patriota Mulher SP.

Segundo o site Congresso em Foco, a jornalista tem 32 anos e nasceu em Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, mas mora no estado de São Paulo há 20 anos. Suéllen tem formação em comunicação e foi repórter e produtora da TV TEM, afiliada da Rede Globo em Bauru, onde atuou até 2018, quando deixou a empresa e ingressou na carreira política e se candidatou a deputada estadual pelo Patriota, conquistando pouco mais de 30 mil votos. Ela ficou com a primeira suplência da sigla na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Entre as propostas apresentadas por ela para o município, está a realização de parcerias público-privadas (PPPs) para revitalizar a área central de Bauru e uma reforma administrativa municipal.

O Patriota, partido registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2012, se define como “moralmente conservador, economicamente defensor do livre-mercado e confessionalmente cristão”.

