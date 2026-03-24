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TRE-MS reforÃ§a prazo para mulheres que querem ser candidatas

A filiaÃ§Ã£o partidÃ¡ria Ã© obrigatÃ³ria e deve ser regularizada atÃ© abril

24 marÃ§o 2026 - 11h36Sarah Chaves, com TRE-MS
Foto: Rafaela Felicciano/MetrópolesFoto: Rafaela Felicciano/MetrÃ³poles  

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) alerta mulheres interessadas em disputar as eleições de 2026 para ficarem atentas aos prazos e regras da legislação eleitoral.

O principal ponto é a filiação partidária, que deve estar regular até 4 de abril, além do domicílio eleitoral na cidade onde pretendem concorrer.

A orientação é da Comissão de Participação Feminina, que busca ampliar a presença de mulheres na política. Pela lei, partidos e federações devem garantir entre 30% e 70% de candidaturas de cada gênero.

A presidente da comissão, Érica Macedo, afirma que o desafio vai além da cota. “As mulheres são maioria do eleitorado, mas ainda ocupam poucos espaços de decisão”, diz. Segundo ela, o objetivo é incentivar candidaturas com participação ativa e protagonismo.

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