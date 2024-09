TRE-MS rejeita impugnações e confirma candidatura de Beto Pereira

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) decidiu manter a candidatura de Beto Pereira (PSDB) à prefeitura de Campo Grande. A decisão ocorre após a negação dos recursos interpostos pelos partidos PSOL e DC, que questionavam a elegibilidade de Pereira com base em uma condenação administrativa pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS).

A condenação do TCE-MS referia-se a contas irregulares da gestão de Beto Pereira como prefeito de Terenos. No entanto, o TRE-MS considerou que a decisão do TCE-MS não impede a candidatura do tucano.

A certidão de julgamento do TRE-MS confirma que, em sessão ordinária, o tribunal decidiu por unanimidade, de acordo com o parecer ministerial, negar os recursos e manter a candidatura de Pereira.

O julgamento foi conduzido pelos desembargadores Carlos Eduardo Contar, Sidenir Soncini Pimentel, José Eduardo Chemin Cury, Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, Vitor Luís de Oliveira Guibo, Carlos Alberto Almeida de Oliveira Filho e Fernando Nardon Nielson.

