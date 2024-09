TRE vê como legal saída de Lucas de Lima do PDT

Nesta sexta-feira (13), o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) decidiu, por maioria de votos, reconhecer justa causa para a desfiliação do deputado estadual Luiz Carlos Correia de Lima, conhecido como Lucas de Lima, do Partido Democrático Trabalhista (PDT/MS). O deputado, que foi eleito com 26.575 votos pelo PDT, agora segue sem partido.

A decisão do TRE-MS baseou-se em alegações apresentadas por Lucas de Lima. Ele argumentou que a recente filiação do ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, ao PDT, para a disputa pela vereança na capital, e o apoio exclusivo dos líderes nacionais ao candidato, causaram seu isolamento dentro do partido.

Segundo Lucas de Lima, essa situação afetou sua atuação política e prejudicou seus esforços para fortalecer o PDT em diversos municípios do interior do estado, onde havia promovido novas filiações e apoio de prefeitos e vereadores.

Além disso, Lucas de Lima mencionou a ruptura ideológica do PDT com a candidatura de Rose Modesto, ex-deputada federal, pelo partido União Brasil para a Prefeitura de Campo Grande. Ele alegou que essa situação gerou uma grave discriminação política pessoal contra ele, culminando em sua exclusão do evento de lançamento das pré-candidaturas do PDT para a eleição municipal.

O TRE-MS decidiu a favor da desfiliação com 5 votos pela procedência e 2 votos pela improcedência do pedido. Com a decisão, Lucas de Lima está livre para buscar novas filiações partidárias ou seguir como deputado sem vínculo com um partido específico.

