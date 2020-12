Três projetos para LDO são definidos pela bancada federal de MS

Coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, o senador Nelsinho Trad organizou, na quinta-feira (10), reunião online com os deputados federais e senadores do Estado para definir as emendas que serão apresentadas no dia 16 de dezembro, em que o Congresso Nacional, em semana de esforço concentrado, deve votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2021.

A LDO estabelece metas e prioridades para o ano seguinte, são diretrizes para orientar o orçamento de 2021. “Na LDO, as emendas não estabelecem valores, são apenas metas para 2021, sobre o dinheiro que será destinado ao Estado ano que vem, tivemos que adiar as indicações pela falta de acordo em torno do processo orçamentário que passou para fevereiro de 2021”, esclareceu Nelsinho.

De acordo com o coordenador da bancada federal de MS, três projetos foram escolhidos dentro das regras da LDO. São eles:

-Construção do anel rodoviário na BR-262 - 158 - em Três Lagoas;

-Adequação do trecho rodoviário Bataguassu - Porto Murtinho - na BR-267/MS (Rota Bioceânica);

-Construção de trecho rodoviário no entroncamento da BR-163 (Rio Verde de Mato Grosso) e entroncamento da BR-262 (Aquidauana) na BR-419;

