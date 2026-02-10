Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo

A Câmara Municipal de Campo Grande decidiu manter o veto da Prefeitura ao Projeto de Lei Complementar que suspendia os efeitos do Decreto Municipal nº 16.402/2025 e impedia o aumento da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares para 2026. A votação ocorreu nesta terça-feira (10) e terminou com 14 votos favoráveis à derrubada do veto e 8 contra. Era necessário a maioria da casa, ou seja, 15 votos para que fosse derrubado.

Com o resultado, permanece válida a decisão do Executivo municipal que autoriza o reajuste da taxa do lixo. A medida tem reflexo direto nos carnês do IPTU, que já registraram aumento em razão da majoração da taxa e da redução do desconto para pagamento à vista, alterações feitas por decreto.

Durante a análise do veto, prevaleceu o entendimento de que a manutenção do decreto garante a continuidade do modelo adotado pela Prefeitura para custear o serviço de coleta de resíduos na Capital.

Veja como votaram os vereadores

Pela derrubada do veto:

- André Salineiro

- Ana Portela

- Luiza Ribeiro

- Maicon Nogueira

- Marquinhos Trad

- Rafael Tavares

- Otávio Trad

- Veterinário Francisco

Contra a derrubada do veto:

- Beto Avelar

- Carlão

- Clodoilson Pires

- Delei Pinheiro

- Dr. Jamal

- Victor Rocha

- Leinha

- Wilson Lands

- Juari (PRD)

