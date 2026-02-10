Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo

A Câmara Municipal de Campo Grande decidiu manter o veto da Prefeitura ao Projeto de Lei Complementar que suspendia os efeitos do Decreto Municipal nº 16.402/2025 e impedia o aumento da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares para 2026. A votação ocorreu nesta terça-feira (10) e terminou com 14 votos favoráveis à derrubada do veto e 8 contra. Era necessário a maioria da casa, ou seja, 15 votos para que fosse derrubado.
Com o resultado, permanece válida a decisão do Executivo municipal que autoriza o reajuste da taxa do lixo. A medida tem reflexo direto nos carnês do IPTU, que já registraram aumento em razão da majoração da taxa e da redução do desconto para pagamento à vista, alterações feitas por decreto.
Durante a análise do veto, prevaleceu o entendimento de que a manutenção do decreto garante a continuidade do modelo adotado pela Prefeitura para custear o serviço de coleta de resíduos na Capital.
Veja como votaram os vereadores
Pela derrubada do veto:
- André Salineiro
- Ana Portela
- Luiza Ribeiro
- Maicon Nogueira
- Marquinhos Trad
- Rafael Tavares
- Otávio Trad
- Veterinário Francisco
Contra a derrubada do veto:
- Beto Avelar
- Carlão
- Clodoilson Pires
- Delei Pinheiro
- Dr. Jamal
- Victor Rocha
- Leinha
- Wilson Lands
- Juari (PRD)