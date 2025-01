Venezuela corta relações com Paraguai e troca acusações com a Argentina

O governo da Venezuela decidiu por retirar seus representantes diplomáticos do Paraguai após o presidente do país, Santiago Peña, declarar que Edmundo González foi o vencedor da eleição do ano passado, defendendo que o nome da oposição tome posse na próxima sexta-feira (10).

Nicolás Maduro se prepara para tomar posse para um terceiro mandato, de 2025 até 2031, e acusa o governo da Argentina de articular ações de desestabilizações no país, incluindo uma tentativa de assassinato da vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez.

Enquanto isso, o opositor Edmundo González se reuniu com autoridades nos Estados Unidos, incluindo o presidente norte-americano Joe Biden e o assessor de Segurança Nacional do presidente eleito Donald Trump, Mike Waltz.

Apesar de atrito com a Venezuela, Brasil e Colômbia devem enviar representantes para a posse, no entanto, o envio da embaixadora brasileira em Caracas, Glivânia Maria de Oliveira, para a cerimônia depende de envio de convite por parte do governo venezuelano

