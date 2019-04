Vereador reivindica ampliação do atendimento social nos cemitérios públicos da capital

Da redação com assessoria

A situação dos cemitérios públicos da capital, está chamando a atenção do vereador Carlos Augusto Borges, o "Carlão" (PSB) que visitou na manhã desta segunda-feira (8), o secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), Luís Eduardo Costa.

Em conversa com o secretário, o vereador falou sobre a ampliação do atendimento social nos cemitérios públicos. Carlão lembrou da lei nº 5.692/16 de sua autoria, que diz sobre os serviços funerários em Campo Grande, visando dar conforto àqueles que pagam mensalidades dos serviços das funerárias e que antes eram cobrados à vista pelas empresas.

“Conforme a lei esse serviço de tanatopraxia (substituição do sangue venoso do corpo por líquidos específicos para manter a aparência natural), não poderá mais ser cobrado à vista. A cobrança deverá ser parcelada e diluída na taxa de manutenção, não podendo exceder a 10% do valor da parcela vigente.", relatou Carlão.

Carlão falou ainda de sua satisfação em ver a receptividade do secretário e seu adjunto para com as demandas da população. Essa relação institucional é importante para a qualidade dos serviços oferecidos aos munícipes.

"Esse atendimento social nos cemitérios públicos é fundamental. Estamos com um déficit de jazigos oferecidos para a população carente. Precisamos urgentemente de um novo cemitério público municipal. Está ficando difícil até para morrer", concluiu.

