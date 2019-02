Vereadores votam quatro projetos na sessão de quinta-feira

Da redação com assessoria

Vereadores de Campo Grande votam quatro projetos de lei na sessão ordinária de quinta-feira (21).

Em primeira discussão e votação, serão analisados dois projetos relacionados à educação. O projeto de lei 9.069/18, do vereador Valdir Gomes, institui nas escolas da rede municipal de ensino o Programa Escola Avisa, com intuito de comunicar aos pais ou responsáveis a ausência do aluno.

Já o projeto de lei 9.075/18, da vereadora Dharleng Campos, institui o Programa Vovô e Vovó na Escola, na rede de municipal. A proposta tem finalidade de participação voluntária de idosos e idosas nas atividades culturais e sociais dos colégios.

Em segunda discussão e votação, os vereadores avaliam o projeto de lei 8.703/17, para autorizar o Poder Executivo Municipal a instituir o “Fácil Eventos”, e dá outras providências. A proposta é dos vereadores André Salineiro, João César Mattogrosso e Dr. Wilson Sami.

Também será votado, em segunda discussão, o projeto de lei 9.066/18, do vereador Fritz, que assegura a participação dos povos indígenas nos desfiles cívicos e eventos culturais realizados pelo município de Campo Grande.

Palavra Livre – Durante a sessão, o secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, apresenta na Tribuna o sistema para emissão do controle de transporte de resíduos por meio eletrônico (E-CTR), recentemente implantado no município e esclarecerá eventuais dúvidas acerca da temática. O convite para falar sobre esse tema foi feito pelo vereador Eduardo Romero.

Serviço - A sessão será realizada a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n. 1.600, bairro Jatiúka Park.

