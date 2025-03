Vereador solicita operação tapa-buracos na Capital

Por meio de indicações, o vereador Delei Pinheiro, enviou à Prefeitura de Campo Grande, documento com urgência na realização de uma operação tapa-buracos em diversas vias da cidade, garantindo mais segurança para motoristas e pedestres, além de melhorar a trafegabilidade nas regiões afetadas.

O vereador justificou a solicitação destacando que tem recebido inúmeras reclamações da população, devido à piora da situação com as chuvas e falta de manutenção. “A pavimentação das ruas é um direito básico da comunidade. Estamos cobrando a Prefeitura para que tome providências o mais rápido possível e evite acidentes e prejuízos aos cidadãos”, afirmou o vereador Delei Pinheiro.

A indicação foi protocolada na Câmara Municipal e encaminhada ao setor responsável da Prefeitura.

Enquanto aguardam a realização do serviço, os moradores seguem enfrentando dificuldades no trânsito e pedem mais agilidade na resolução do problema.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também