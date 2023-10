Vereadores aprovam quatro projetos, sendo três homenagens

Três dos quatro projetos aprovados na sessão da Câmara de Campo Grande neste quinta-feira (19), foram homenagens.

Em regime de urgência, foram aprovados os projetos de decreto legislativo 2.702/23, 2.703/23 e 2.704/23, que concederam títulos de Visitante Ilustre à Didigeovane de Oliveira Soares, Vanessa Amui de Melo e Wellis Marcos Rosa Campos.

Já em primeira discussão e votação, os vereadores aprovaram o projeto de lei n. 10.582/22, que declara de Utilidade Pública a Academia de Letras do Brasil – Seccional Campo Grande.

Durante a sessão, o presidente do Sindicato dos Guardas Municipais de Campo Grande, Hudson Bonfim, usou a Tribuna para falar sobre a necessidade de um acordo para o pagamento da gratificação de periculosidade, bem como do orçamento para o enquadramento na carreira dos guardas civis metropolitanos para o próximo mês de janeiro, em conformidade com as disposições da lei complementar n. 358, de 29 de agosto de 2019.

