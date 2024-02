Vereadores da Capital mantêm um veto e aprovam cinco projetos nesta terça

Cidade Câmara analisa projeto de criação do Corredor Comercial no Lageado

Também o projeto de lei 11.064/23, de autoria do vereador Prof. André Luis, que altera o caput do Art. 1º da Lei n. 5.237, de 29 de novembro de 2013, que instituiu a Semana Municipal de Controle e Combate à Leishmaniose.

Em segunda discussão, foi aprovado o projeto de lei 11.040/23, de autoria do vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, que estabelece o Programa Municipal de Identificação de Lar Atípico com Pessoas com Hipersensibilidade Auditiva.

Polícia Mulher pressentiu que iria morrer em conversa com a filha: 'Ele vai voltar e me matar'