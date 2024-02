Vereadores mantêm veto sobre projeto de rede de proteção em janelas na Capital

Brenda Leitte, com Câmara Municipal

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, na sessão desta terça-feira (6), dois projetos e mantiveram um veto do Poder Executivo.

Em Plenário, os parlamentares aprovaram, em única discussão e votação, o projeto de lei 11.183/23, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar área de sua propriedade com área de propriedade de Aurora Participações Ltda.

Ainda em única discussão, foi mantido o veto total ao projeto de lei complementar 842/23, que dispõe sobre a colocação de rede de proteção em janelas, varandas e sacadas de apartamentos no município de Campo Grande. A proposta é de autoria do vereador Tabosa.

Já em primeira discussão e votação, foi aprovado o projeto de lei 10.985/23, de autoria do vereador Otávio Trad, que cria a Política de Diagnóstico e Tratamento do Transtorno do Processamento Auditivo Central nas redes públicas de saúde e educação em Campo Grande.

