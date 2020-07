Vídeo: Abatido, Delcídio faz relato e volta ser internado

Saiba Mais Geral Estou com “covengue”, diz Delcídio

O ex-ministro Delcídio do Amaral, de 65 anos, voltou a ser internado nesta terça-feira (28), após apresentar piora no quadro clínico de Covid-19 e dengue, o que ele mesmo denominou de “covengue”. Antes da internação e abatido, o ex-ministro deu uma entrevista à TV Morena, afiliada da Rede Globo no estado, onde afirmou “estar se sentindo um farrapo humano”.

O ex-ministro deu entrada pela manhã de hoje no Hospital da Cassems de Campo Grande. Pouco antes, ele também fez o anúncio da piora do seu quadro de saúde em suas redes sociais. “O "ioiô" dos sintomas resolveu ficar parado de ontem pra hoje e não melhorei. Essa noite tive mais febre e acredito que estou desidratando. Não adianta teimar! Estou voltando pro hospital”, diz Delcídio na publicação.

Delcídio foi diagnosticado com a infecção pelo novo coronavírus no dia 14 de julho, após fazer um teste do tipo RT-PCR, em um laboratório.

Relato

Em entrevista à TV Morena o ex-senador da República, de 65 anos, resume o que tem passado com as duas doenças. "A gente se sente um farrapo humano".

Ele disse que se surpreendeu com a piora no estado de saúde. Um dia após a internação, descobriu que também estava com dengue, quando fez um trocadilho dizendo que estava com “covengue”.

Aparentemente mais magro, abatido e cansado, ele comentou como está se sentido. "Tenho medicação que me foi passada que eu estou seguindo à risca e fazendo um processo de hidratação muito forte, especialmente por causa da dengue. Estou particularmente muito cansado ainda. Não sei é a mistura da dengue com covid, ou agora mais dengue do que covid, mas são doenças que humilham a gente. A gente vira um farrapo humano. Você tem as forças completamente abaladas. Você se sente um fraco e impotente. É uma coisa assim, inacreditável. Doenças gravíssimas. A gente precisa ficar muito atento".

