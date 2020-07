Estou com “covengue”, diz Delcídio

Através de um trocadilho, o ex-senador Delcídio do Amaral, anunciou na quinta-feira (23) que está com ‘covengue’, segundo ele um híbrido de Covid-19 e dengue.

Delcídio aponta que no 9º dia após descobrir a infecção por coronavírus, começou a achar estranho alguns outros sintomas que não estão ligados à doença. “Hoje soube que estou com “covengue”. Estava estranhando os sintomas sobre dor nas juntas, perda de peso e cansaço, para serem somente da Covid, que já não é pouca coisa. Aqui no Mato Grosso do Sul, nessa época, a dengue também corre solta”, relata.

De acordo com o ex-senador, o conjunto de sintomas das duas doenças é muito estressante, porém ele segue sendo monitorado e medicado no Hospital da Cassems. “O que me dá mais tranquilidade e segurança, minimizando a angústia”, conforta.

Ao final da publicação, Delcídio faz um apelo para que a população fique em casa, conforme aconselhado pelos órgãos mundiais de Saúde. “Mas se saírem por algum motivo justo, usem máscara constantemente e higienizem as mãos com água e sabão ou álcool gel sempre que tocarem em algum objeto, corrimão, maçaneta, etc”.

Delcídio reitera que enquanto não há uma vacina comprovada que previna o coronavírus, os cuidados primários são as “formas mais seguras de nos protegermos”.

