Vídeo: Vinicius Siqueira pede para não votarem em Harfouche

Candidato do PSL, Vinicius Siqueira, aparece em propaganda eleitoral gratuita pedindo para que os votos não sejam dados ao Promotor Harfouche (Avante), devido a sua situação perante a justiça eleitoral.

No vídeo, Siqueira fala sobre a impugnação de candidatura do candidato do Avante, fato que pode levar os votos nele serem anulados no dia das eleições. Favorecendo, assim, o atual prefeito e candidato à reeleição, Marquinhos Trad (PSD), que pode vencer no primeiro turno

“Não votem nem no Harfouche, nem no prefeito Marquinhos Trad”, sugere o candidato do PSL durante o seu tempo de propaganda.





