JD1TV: "A obesidade, hoje, é a maior pandemia que nós temos no mundo", diz especialista

Nesta sexta-feira (27), o Dr. Plácido Menezes recebeu no Saúde e Bem-Estar o Dr. Wilson Cantero, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e da Federação Internacional de Cirurgia Bariátrica.

Ele explicou o emagrecimento através do procedimento cirúrgico, e lembrou que a obesidade é uma doença crônica, que não tem cura, assim como a diabetes e o colesterol.

O especialista ainda falou sobre os medicamentos criados para forçar o emagrecimento, que muitas vezes, não são acessíveis para todos. E que no Brasil, ainda não tem nem a metade de remédios que estão presentes nos Estados Unidos, por exemplo.

