JD1TV - Obesidade: Fatores causadores e abordagens para emagrecimento

Obesidade, ganho de peso e luta para perder peso foram a “bola da vez” do Saúde e Bem-Estar, comandado pelo Dr. Plácido Menezes, que recebeu o Dr. Jonathas Canela, médico nutrólogo que trabalha há sete anos com emagrecimento.

Segundo Dr. Canela, existem pessoas que são obesas, e nesses casos não tem cura e devem viver tomando medicamento. E pessoas que estão obesas, e que podem emagrecer. Por isso, é necessário pesquisa a origem da obesidade.

Alguns fatores que resultam na obesidade são a predisposição genética, o pós-gestacional, poluição, ingerir alimentos cheio de gordura saturada, e comidas fáceis. É uma doença crônica que não tem cura, mas o individuo pode melhorar a qualidade de vida com a mudança no estilo de vida.

Assista:

