JD1TV: Solidão na adolescência é o novo desafio contemporâneo, afirma especialista

A solidão na adolescência tem se mostrado um desafio crescente para muitos jovens, refletindo nas questões de saúde mental e na qualidade de vida. E esse foi o tema do Conexão SM desta quarta-feira (29), comandado pela psiquiatra Silmara Medeiros, que recebeu a professora, psicóloga e psicanalista Maria Auxiliadora Marques.

Durante a entrevista, foi destacado que em um mundo cada vez mais conectado digitalmente, os adolescentes estão experimentando formas complexas de isolamento. Embora muitos passem longas horas sozinhos em casa, longe dos pais, a conexão via internet e redes sociais criou uma ilusão de companhia.

De acordo com as especialistas, a responsabilidade de conciliar estudos, escolhas de carreira e questões pessoais torna essa fase particularmente difícil.

Além disso, a falta de limites claros e o excesso de atividades extracurriculares têm contribuído para um distanciamento ainda maior entre os adolescentes e suas famílias, aumentando a sensação de solidão.

Maria Auxiliadora afirmou que esse contato digital pode ser problemático, pois os adolescentes muitas vezes acabam se relacionando com "amigos virtuais" que, na maioria das vezes, não são realmente conhecidos, levando a decepções e frustrações.

Assista:

