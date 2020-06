ALERTA VERMELHO: MS tem novo recorde, 156 casos em 24h

Em apenas um dia, Mato Grosso do Sul registrou 156 novos casos confirmados de coronavírus, esse é o maior número já registrado no estado em apenas 24 horas. O dado foi passado pelo secretário de estado de Saúde, Geraldo Resendo, nesta quarta-feira (3).

Com o novo número, o estado alcança 1.802 pessoas contaminadas pelo coronavírus. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), MS tem 13.519 casos notificados da covid-19, destes, 402 seguem em análise, 1.404 estão sem encerramento e 9.911 foram descartados.

Dos 1.802 casos confirmados, 936 estão em isolamento domiciliar, 808 estão sem sintomas e já estão recuperados e 38 estão internados. Em todo o estado, 20 pessoas já morreram por conta do coronavírus.

Os três municípios que mais registraram casos nas últimas 24 horas foram Fátima do Sul com 45 casos, seguido por Dourados com 39 e Itaporã com 15. A capital registrou 12 casos.Veja a lista completa:





