Alongamento de cílios e micropigmentação podem causar queimaduras em exames

Vitória Ribeiro, com informações R7

Após uma fotografia ser publicada nas redes sociais com um alerta de um estudante de medicina, o assunto deu espaço para uma discussão que antes não era vista. Hércules Pontes, acadêmico de medicina e responsável pela publicação deixou o recado a respeito de máquinas de ressonância magnética terem a capacidade de derreter as extensões de cílios. A públicação tem ainda foto de uma moça com a pálpebra machucada.

Conforme publicação "se for fazer ressonância, avise seu médico caso tenha alongamento nos cílios (ou cílios postiços) alguns tem ímãs e o delineador esse merece atenção redobrada pois existem fórmulas ricas que contém pó de ferro na composição avise ou retire antes do exame, pode causar queimaduras".

De acordo com a dermatologista Damaris Ortolan, queimar as extensões de cílios durante esse procedimento é bastante incomum, mas pode acontecer. “Dependendo do material, é possível conter algum componente metálico”, explica. Segundo ela, a precaução deve ser maior em procedimentos como a micropigmentação de sobrancelhas.

“A espera recomendada para realizar o exame após a micropigmentação é de 15 a 30 dias. Já no caso do alongamento, como não é um procedimento que dura muito tempo, o ideal é dar tempo para que os cílios postiços caiam antes de realizar o exame. ”

Além dos exames médicos, a dermatologista aponta que o risco mais comum do alongamento é a queda dos cílios reais. “O peso dos cílios postiços pode causar efeito de tração, derrubando os naturais. A aplicação com cola também deve ser evitada em peles mais sensíveis, sob risco de causar uma dermatite.

