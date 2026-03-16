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Anvisa determina apreensÃ£o de azeite de oliva extravirgem

AgÃªncia reguladora fiz que produto tem origem desconhecida

16 marÃ§o 2026 - 17h11Vinicius Costa, com informaÃ§Ãµes da AgÃªncia Brasil
Azeites foram retirados de circulaçãoAzeites foram retirados de circulaÃ§Ã£o   (Anvisa/DivulgaÃ§Ã£o)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira (16) a apreensão do azeite de oliva extravirgem San Olivetto, da empresa Agro Industria e Cerealista Norte Paraná Ltda.

Publicada no Diário Oficial da União (DOU), a resolução proíbe ainda a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o uso do produto.

Em nota, a agência informou que a origem deste azeite é desconhecida. “O rótulo indica como importadora a Agro Indústria e Cerealista Norte Paraná Ltda. A empresa, no entanto, está com CNPJ suspenso por inconsistência cadastral desde 22/5/2025”.

“Já a distribuidora, a empresa Comercial Alimentícia e Cerealista Capixaba Ltda, está com CNPJ baixado por encerramento desde novembro de 2024”, completou a Anvisa.

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