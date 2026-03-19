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Anvisa manda recolher lotes de fÃ³rmula infantil da Danone

A decisÃ£o ocorre apÃ³s detecÃ§Ã£o de toxina que pode afetar a saÃºde de bebÃª

19 marÃ§o 2026 - 13h25Sarah Chaves, com Folhapress
Produto deverá ser recolhidoProduto deverÃ¡ ser recolhido   (DivulgaÃ§Ã£o)

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu, nesta quinta-feira (19), a comercialização, distribuição e uso de lotes da fórmula infantil Aptamil Premium 1, de 800g, produzida pela Danone, após a identificação de uma toxina nos produtos.

De acordo com o órgão, a substância encontrada é a cereulida, produzida pela bactéria Bacillus cereus, que pode causar sintomas como vômito persistente, diarreia e letargia, caracterizada por sonolência excessiva, lentidão e dificuldade de reação. Diante do risco, foi determinado o recolhimento dos produtos afetados.

A recomendação é que consumidores verifiquem o número do lote antes de utilizar a fórmula e suspendam o uso caso o produto esteja entre os proibidos. Em casos de sintomas, a orientação é procurar atendimento médico e informar o alimento consumido, preferencialmente apresentando a embalagem.

A Anvisa também informou que outros lotes da fórmula não foram afetados. Já a troca ou devolução dos produtos deve ser feita diretamente com a Danone, por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Em nota, a empresa afirmou que a retirada foi feita de forma voluntária e preventiva, após identificação interna do problema. Segundo a Danone, a maior parte dos produtos já havia sido consumida e os demais itens da marca seguem dentro dos padrões exigidos pela legislação brasileira.

Os lotes atingidos são: 2026.09.07 (fabricado em 08 de março de 2025), 2026.10.03 (fabricado em 03 de abril de 2025) e 2026.09.09 (fabricado em 10 de março de 2025).

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