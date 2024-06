Anvisa proíbe a venda e uso de produtos a base de fenol

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, nesta terça-feira (25), uma resolução que proíbe a importação, fabricação, manipulação, comercialização, propaganda e uso de produtos à base de fenol em procedimentos de saúde em geral ou estéticos no Brasil.

Segundo o órgão, a decisão tem como objetivo "zelar pela saúde e integridade física da população brasileira, uma vez que, até a presente data, não foram apresentados à Agência estudos que comprovem a eficácia e segurança do produto fenol para uso em tais procedimentos".

Em nota, a Anvisa informou que a determinação ficará vigente durante as investigações sobre os potenciais danos associados à substância.

A determinação acontece dias após o Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) entrar com uma ação na Justiça Federal para pedir a proibição da venda de substâncias químicas à base de fenol para pessoas que não sejam médicas.

O pedido acontece em meio à repercussão da morte do empresário Henrique Silva Chagas, que faleceu após passar por peeling de fenol em São Paulo.

