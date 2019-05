Apenas 65% do público alvo foi vacinado contra a gripe, na capital

A Campanha de Vacinação Contra a Influenza, que termina no próximo dia 31 de maio, atingiu 65,87% de cobertura, segundo o Boletim divulgado nesta sexta-feira (24) pela Superintendência de Vigilância em Saúde. Neste sábado (25) e domingo (26) quatro Centros Regionais de Saúde (CRS) continuam com a vacinação das 6h15 às 17h45.

Foram vacinadas 151 mil pessoas entre os dias 10 de abril e 22 de maio e a meta é vacinar 90% do público alvo estimado em pouco mais de 229 mil pessoas.

A maior procura é por parte dos idosos. Neste grupo 83,51% da meta já foi atingida. Dos 80.080 aptos a tomar a vacina, 66.875 receberam as doses. Na sequência os professores somam 6.334 vacinados, sendo 67,04 %. As puérperas (mulheres até 45 dias após o parto) na sequência com 66,43%, sendo 1.124 imunizadas, e as crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias) com 65,52% de cobertura, sendo 42.963 imunizadas.

A menor cobertura está entre os policiais civis, militares, bombeiros, membros ativos das Forças Armadas com 16,58% do público estimado em 10.510.

As 68 unidades básicas de saúde e de saúde da família (UBS/UBSF) funcionam de segunda a sexta-feira e as salas de vacinação ficam abertas de acordo com o horário estabelecido para cada local. O indivíduo que se enquadra nos critérios para receber a dose, deve procurar a unidade mais próxima da residência para orientação e aplicação da vacina.

