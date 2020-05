Após descumprir isolamento, mulher é o 16° óbito por coronavírus em MS

Gabriel Neves com informações do "Perfil News"

Marilda Reis, 70 anos, é da 16° vítima fatal de coronavírus em Mato Grosso do Sul, a vítima é morada de Brasilândia e estava internada desde o inicio de maio em Três Lagoas, a vítima foi a óbito na noite deste domingo (17).

Marilda faz parte de um grupo de 12 pessoas, todos da mesma família, que se contaminaram com a doença após uma reunião no dia das mães, no grupo está André Cardamone, que faleceu no dia 13 de maio por conta da covid-19.

As informações do site “Perfil News” são de que os outros 10 integrantes da família seguem em isolamento domiciliar.

Coronavírus em Brasilândia

De acordo com o último boletim epidemiológico lançado pela Secretaria de Estado de Saúde, Brasilândia já registra 15 casos confirmados de coronavírus, vale lembrar que o boletim contém dados até às 10h do domingo (17).

Como dito no início da reportagem, um óbito já foi registrado na cidade no dia 05 de maio, pertencente da mesma família de Marilda.

Deixe seu Comentário

Leia Também