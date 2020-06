Barreiras sanitárias abordam 21 mil pessoas e 4 testam positivo para coronavírus

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O feriado prolongado de Corpus Christi, contabilizou 21 mil pessoas abordadas nas barreiras sanitárias instaladas nas principais entradas da cidade.

Do total, 36 pessoas foram submetidas ao teste para novo coronavírus, quatro foram confirmados com a doença. Porém, a doença não apresenta a forma ativa e foram considerados curados. Os 36 submetidos ao teste, segundo informações da prefeitura, relataram sintomas recentes como febre, dor de cabeça e coriza.

Ao passar pelo local, o motorista é abordado por profissionais da saúde, da Secretaria Municipal e voluntários, que aferem a temperatura corporal por meio de um termômetro digital infravermelho, informam e orientam a população sobre a prevenção do vírus.

A pessoa é convidada a realizar o teste rápido caso a temperatura corporal esteja acima de 37,8ºC. O resultado sai entre 15 a 20 minutos.

As barreiras sanitárias fixas estão em funcionamento desde 8 de junho em pontos estratégicos das saídas para São Paulo, Sidrolândia e Três Lagoas, onde o fluxo de veículos vindo dos municípios do interior de Mato Grosso do Sul e de outros estados é mais intenso.

No acumulado, já foram 57.526 pessoas orientadas, 18.032 veículos abordados e 61 testes realizados. A previsão é de que o trabalho se estenda até o dia 22 de junho.

Deixe seu Comentário

Leia Também