Barreiras sanitárias da capital abordam cinco mil pessoas

As barreiras sanitárias, instaladas pela Prefeitura de Campo Grande nas principais entradas e saídas de Campo Grande, orientou aproximadamente cinco mil pessoas e realizou treze exames para identificar infecções do novo coronavírus. Segundo o órgão, o ponto de maior movimento foi na saída para São Paulo, por onde 2,1 mil pessoas entraram na cidade.

Ainda conforme a Prefeitura, ao todo, aproximadamente 2,3 mil veículos entraram na cidade e passaram pelas barreiras, onde é feita orientação do motorista e passageiros, avaliação de casos suspeitos e a desinfecção dos automóveis. Treze passageiros foram testados, mas os resultados deram negativo para Convid-19.

Na saída em direção à cidade de São Paulo, houve o maior fluxo de carros e passageiros, sendo abordados 819 veículos e 2.183 pessoas. Desse total, apenas quatro apresentaram sintomas que se caracterizassem como suspeitos.

A saída para Sidrolândia teve o segundo maior fluxo de veículos, com mais de 1,6 mil pessoas passando por essa barreira, sendo que quatro delas realizaram o teste rápido. Na barreira instalada na saída para Três Lagoas, 766 veículos foram abordados e desinfectados; 1,4 mil pessoas passaram pelo local, sendo cinco testadas.

Como funciona?

Ao passar pelo local, o motorista é abordado por profissionais da saúde, da Secretaria Municipal e voluntários, que aferem a temperatura corporal por meio de um termômetro digital infravermelho, informam e orientam a população sobre a prevenção da Covid-19.

Caso a temperatura corporal esteja superior a 37,8ºC, a pessoa é convidada a realizar o teste rápido. O resultado sai entre 15 a 20 minutos. É feito ainda o preenchimento de um formulário onde a pessoa relata a presença ou não de outros sintomas, como dor de cabeça, tosse e coriza e informa se teve contato com caso positivo ou esteve recentemente em outros estado ou município.

A ação acontece também em parceria com as 17 barreiras já instaladas nas fronteiras pelo Governo do Estado. A operação conta com apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Guarda Civil Metropolitana, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

