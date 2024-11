Bebê de 2 meses é nova vítima da Covid-19 em MS

Um bebê, de 2 meses, morreu vítima de Covid-19 em Campo Grande. A informação é do novo boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde), divulgado nesta quarta-feira (6).

A vítima é um menino. Segundo os dados, ele morreu no dia 28 de outubro, sete dias após ser notificado com a doença. No relatório da SES, não há informações sobre comorbidades da criança.

Com isso, o número de mortes por Covid-19 em 2024 sobe para 124 em Mato Grosso do Sul. Desde o início do ano, o Estado acumula 12.580 casos confirmados.

O boletim da SES revela que na última semana, foram 46 confirmações da doença, que desde o início da pandemia provocou a morte de 11.304 pessoas em MS.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também