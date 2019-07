Bebê morre com suspeita de influenza e pode ser a 31° vítima

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Um bebê de cinco meses morreu nesta quinta-feira (4) em Três Lagoas, depois de ficar internado no Hospital Auxiliadora com a suspeita de influenza A. A gripe já matou 30 pessoas em Mato Grosso do Sul neste ano.

Conforme o Dourados News, a informação foi repassada diretamente pela prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que passou a investigar as causas da morte do bebê e de início, foi levantada a suspeita do vírus.

De acordo com a secretaria, o material já foi coletado e será enviado para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) para análise e depois será verificado se a suspeita se confirma ou a vítima veio a óbito por outros motivos.

Três Lagoas é a segunda com o maior número de mortes registradas por gripe neste ano, tendo seis vítimas. Quem lidera as estatísticas é Campo Grande com 10 óbitos já registrados.

