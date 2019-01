Brasil tem 10 mil casos de sarampo registrados; 12 óbitos confirmados

O Brasil registrou 10.274 casos confirmados de sarampo, desde o início de 2018 até 8 de janeiro de 2019. Atualmente, o país enfrenta dois surtos da doença no Amazonas, onde há 9.778 casos e, em Roraima, onde foram contabilizadas 355 ocorrências.

Alguns casos isolados foram diagnosticados em oito estados e no Distrito Federal. Em São Paulo (3), Rio de Janeiro (19), Rio Grande do Sul (45), Rondônia (2), Bahia (2), Pernambuco (4), Pará (61) e Sergipe (4), além do Distrito Federal com um caso.

Ainda foram registrados 12 óbitos por sarampo, quatro deles foram em Roraima, seis no Amazonas e dois no Pará.

Os surtos, segundo o Ministério da Saúde, estão relacionados à importação, já que o genótipo do vírus que circula no Brasil é o mesmo da Venezuela, país com surto da doença desde 2017.

Por meio de nota, o ministério informou que a explosão de casos confirmados no Amazonas é resultado de uma força-tarefa realizada no final de 2018 em Manaus, quando mais de 7 mil casos que estavam em investigação foram concluídos.

Vacinação

De janeiro de 2018 até janeiro deste ano, o ministério encaminhou 15,5 milhões de doses da vacina tríplice viral para atender a demanda dos serviços de rotina e a realização de ações de bloqueio nos seguintes estados: Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Sergipe, além do Distrito Federal.

