Campanha conscientiza homens para prevenção de câncer no Novembro Azul

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) inicia a Campanha Novembro Azul com a realização de diversas lives com objetivo de conscientizar a população sobre a importância aos cuidados da Saúde do Homem. Dados do Ministério da Saúde apontam que os índices de mortalidade de homens em Mato Grosso do Sul por cânceres de pênis, próstata e boca figuram entre os mais altos do país.

Em razão da Covid-19, a SES realiza ao longo deste mês, diversas lives voltada ao público masculino quanto a prevenção de diversos tipos de cânceres e alimentação para se ter uma vida saudável.

Em Mato Grosso do Sul estima-se que apareçam por ano, 1,1 mil novos casos da doença para cada 100 mil habitantes. Outro tipo de câncer considerado raro é o tumor de pênis que atinge homens a partir dos 50 anos, embora possa atingir os mais jovens também. Esta doença representa 2% de todos os tipos de cânceres que atingem o homem. O Atlas de Mortalidade por Câncer registrou em 2018, 454 casos no país.

A primeira live acontece no dia 6 de novembro, com o tema: ‘Prevenção do câncer na população masculina’, que será realizada pelo Dr. Jeferson Baggio Cavalcante. E também ‘O Papel da Nutrição na Saúde do Homem’, com a nutricionista Juliana Rodrigues.

Deixe seu Comentário

Leia Também