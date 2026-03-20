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Campanha de vacinaÃ§Ã£o contra influenza comeÃ§a dia 28 de marÃ§o

Estado deve receber 80 mil doses, o equivalente a 6,5% da populaÃ§Ã£o-alvo estimada em 1,1 milhÃ£o de pessoas

20 marÃ§o 2026 - 18h29Taynara Menezes

A Campanha de Vacinação contra a Influenza 2026 em Mato Grosso do Sul começa no dia 28 de março, com o dia D, e segue até 30 de maio. Estado deve receber 80 mil doses, o equivalente a 6,5% da população-alvo estimada em 1,1 milhão de pessoas

O Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da SES (Secretaria de Estado de Saúde) acompanha o calendário nacional do Ministério da Saúde e tem como foco a proteção dos públicos prioritários antes do período de maior circulação do vírus. 

A vacinação é voltada principalmente para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, professores e demais grupos definidos pelo Programa Nacional de Imunizações.

Para garantir o início simultâneo da campanha, a SES realizou alinhamento prévio com os municípios, organizando a distribuição das doses e as estratégias locais de imunização.

Mobilização e estratégia

A coordenadora estadual de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, destaca que a campanha é uma das principais ações de prevenção em saúde pública e reforça a importância da adesão logo no início. “A vacinação contra a influenza é fundamental para reduzir complicações, internações e óbitos, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. Nosso objetivo é ampliar a cobertura vacinal em todo o Estado e garantir que a população prioritária esteja protegida no momento mais crítico de circulação do vírus”, afirmou.

Como reforço, o Estado também aposta em estratégias extramuros, com uso do Vacimóvel e ações em municípios como Corumbá, Dourados e Ponta Porã, em parceria com as gestões municipais.

No caso dos Vacimóveis, o atendimento será feito no decorrer da campanha, com previsão de que seja iniciado por grupos como os trabalhadores da saúde.

De acordo com o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, o planejamento antecipado foi essencial para a organização da campanha. “As equipes municipais já estão alinhadas e preparadas para iniciar a vacinação de forma estruturada, garantindo acesso à população desde o início da campanha”, explicou.

No Dia “D”, a SES realizará ação específica voltada a idosos institucionalizados, com vacinação em instituição de longa permanência em Campo Grande. A Secretaria reforça a importância da adesão dos públicos prioritários já nas primeiras etapas da campanha, como forma de reduzir a pressão sobre os serviços de saúde e evitar casos graves da doença.

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