Campo Grande registra 7 mortes e 184 novos casos de coronavírus

O Estado de Mato Grosso do Sul confirmou mais 417 casos e 10 novas mortes em decorrência do coronavírus, nesta quarta-feira (4). Sete dos óbitos registrados nas últimas 24 horas eram moradores de Campo Grande. O número de infectados já chega a 83.439 e a média móvel de casos está em 343,7 nos últimos sete dias.

Segundo a Secretaria de Saúde (SES), 78.023 já estão recuperados. MS tem 3.794 casos ativos. No total, MS já teve 1.622 óbitos. A média móvel óbitos dos últimos sete dia em MS está em 7,4 a taxa de contágio está em 0.93.

Atualmente 239 pessoas estão internadas com Coronavírus no Estado, sendo 128 em leitos clínicos e 113 em UTI. O índice de ocupação de leitos é de 67%, na macrorregião de Campo Grande. Já a macrorregião de Dourados com 50% de ocupação. Na macrorregião Três Lagoas com 34% dos leito ocupados. A macrorregião de Corumbá está com a taxade ocupação está em 56%.

As cinco cidades que tiveram mais óbitos são, Campo Grande já registrou 693 mortes pelo novo coronavírus, Corumbá com 162 óbitos, em Dourados já são 111, em Aquidauana foram 64 pessoas que perderam a vida e Três Lagoas tem a 42 mortes. A taxa de letalidade no estado está em 1,9%.

Foram registrados no boletim do coronavírus, 10 óbitos, sete em Campo Grande, e três municípios registraram uma morte, foram Corumbá, Dourados e Miranda. Dos óbitos registrados em 24h, aconteceu um caso no dia 1° de novembro, seis casos no dia 2 e outras duas mortes no dia 3 deste mês. As mortes foram de 41 a 74 anos de idade, duas delas não tem nada relatado.

De acordo com a SES, dos 417 novos casos, as cincocidades com mais casos em 24 horas, são Campo Grande com 184 casos, Dourados tem 36 casos, Corumbá com 33 infectados, Paranaibá 23 casos e Três Lagoas com 27 casos registrados.

As cinco cidades que tiveram mais casos desde o inicio da pandemia, a Capital já contabiliza um total de 36.659 registros da doença, Dourados tem 8.595, Corumbá já registrou 4.877 casos, Três Lagoas com 2.984 óbitos e Sidrolândia com 2.137.

Conforme o boletim, MS já soma 325.377 casos notificados,dos quais 239.679 foram descartados. Há 296 amostras em análise no Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen-MS) e 1.963 casos ainda aguardam encerramento pelos municípios.

O Brasil já registrou 5.566.049 casos, e 160.496 mortes pela doença. Na região centro-oeste foram 697.683 casos e 14.900 óbitos confirmados desde o inicio da pandemia no dia 11 de março deste ano.

Deixe seu Comentário

Leia Também