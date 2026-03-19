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CÃ¢ncer colorretal pode causar 635 mil mortes no Brasil atÃ© 2030, diz INCA

O aumento das mortes por cÃ¢ncer colorretal serÃ¡ maior entre os homens, com alta estimada de 181%, enquanto entre as mulheres o crescimento deve chegar a 165%

19 marÃ§o 2026 - 12h12VinÃ­cius Santos com informaÃ§Ãµes do INCA
Foto: Arquivo/DivulgaçãoFoto: Arquivo/DivulgaÃ§Ã£o  

Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) estimam 635.253 mortes por câncer colorretal entre 2001 e 2030 no Brasil, o que corresponde a 12,6 milhões de anos potenciais de vida perdidos e a US$ 22,6 bilhões em perdas de produtividade. De 2001-2005 (período observado) a 2026-2030 (estimado), as mortes pela doença devem aumentar 181% entre homens e 165% entre mulheres. 

Entre os homens, os maiores aumentos relativos serão registrados na região Norte, com perdas de produtividade crescendo 9,7 vezes. Já entre as mulheres, as regiões Norte e Nordeste devem concentrar os maiores avanços nas perdas, de 8,7 e 10,3 vezes, respectivamente.

Os dados constam do estudo Regional inequalities in mortality from colorectal cancer and its indirect economic impact in Brazil from 2001 to 2030: a human capital approach study publicado no início deste mês pelo INCA e colaboradores internacionais da Agência Internacional para Pesquisa em Câncer (Iarc, na siga em inglês) na revista científica The Lancet Regional Health – Americas. O estudo estimou o impacto econômico indireto da mortalidade por câncer colorretal no Brasil entre 2001 e 2030, com detalhamento por região.

O impacto foi medido pela metodologia do capital humano estimado em anos potenciais de vida produtiva perdidos e perdas de produtividade - ou seja, quanto essas pessoas deixaram de produzir porque foram à óbito pela doença enquanto ainda trabalhavam. “No Brasil, é comum que pessoas continuem trabalhando após a aposentadoria, por isso, incluímos óbitos ocorrendo a partir dos 15 anos de idade até o final da vida”, explica Marianna de Camargo Cancela, pesquisadora do INCA e uma das autoras do artigo.

De acordo com o estudo, apesar de as regiões Norte e Nordeste apresentarem os menores impactos econômicos totais, essas regiões concentram os maiores crescimentos relativos de mortalidade, anos de vida produtiva perdidos e perdas de produtividade, indicando as desigualdades regionais.

Como surgiu o estudo?

A Iarc e colaboradores brasileiros, como o INCA, vêm se esforçando para investigar o impacto econômico indireto do câncer. “Ao participarmos de uma investigação sobre a perda de produtividade nos BRICS , surgiu a ideia de explorarmos de forma mais detalhada este indicador aqui no Brasil, ao longo do tempo e por regiões”, completa Marianna.

A ideia foi mostrar a relação entre saúde, economia e impacto social, para reforçar a urgência de investimentos em prevenção, rastreamento e tratamento oncológico. “Estratégias que, além de salvar vidas, promovem o desenvolvimento das sociedades e reduzem esse enorme e crescente impacto econômico e social”, defende Arn Migowski, pesquisador e epidemiologista do INCA.

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