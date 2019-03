Capital prepara ações de conscientização e combate a tuberculose

No próximo domingo (24), comemora-se o Dia Mundial de Combate à Tuberculose e as unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF) prepararam, para a próxima semana, várias atividades com o intuito de orientar a população sobre os sinais, sintomas e proporcionar o diagnóstico precoce da doença.



Entre os dias 25 e 28, as ações buscam casos e conscientização da população. Durante o ano, as atividades de combate são contínuas, com o intuito de orientar os usuários do SUS.



Na quinta-feira (28), a UBSF Moreninha realiza uma mobilização junto à comunidade na Feira Popular do bairro, das 16h às 20h. Neste evento, os profissionais da unidade devem promover uma atividade educativa com orientações sobre sinais, sintomas, diagnóstico, tratamento e entrega de panfletos.



Neste mês de março, o Programa Municipal de Controle da Tuberculose juntamente com as UBS/UBSF e outros parceiros intensificaram as ações em saúde com o objetivo de mobilizar e orientar a população, a fim de interromper a cadeia de transmissão do bacilo.

