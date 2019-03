“Vou entregar a cidade melhor do que peguei”, diz Marquinhos Trad

Nesta quinta-feira (21), o prefeito Marquinhos Trad, esteve na CBN da capital, onde falou sobre saúde e obras previstas para a cidade. A entrevista acontece após o anúncio de R$ 169 milhões em investimentos em infraestrutura e início de obras.

Questionado inicialmente sobre planos de governo para melhorar o serviço da saúde, Marquinhos disse que sempre vai existir pontos a serem melhorados e a questão saúde pública é um problema nacional. Ele citou que a gestão tem buscado melhor acolhimento dos usuários, rapidez no atendimento e qualidade com a contratação de mais 500 médicos nos primeiros dois anos de administração.

“Ninguém consegue dar 100% de solução em saúde pública, mas temos que tomar a decisão. Somente na primeira quinzena de março desse ano, foram 399 médicos contratados para atender nas unidades. No total são 1048 médicos, sendo 495 concursados e 553 contratados”, explicou o prefeito.

Ele afirmou que pesquisas foram encomendadas pelo governo municipal para auxiliar no planejamento da saúde. E houve o apontamento de migração de 40% das pessoas que usavam plano de saúde para a rede pública, e o Executivo não estava pronto para receber essa sobrecarga. “Aumentou a demanda, até por questões econômicas e nenhum Executivo do país tem condições de receber sobrecarga em qualquer setor. Todos os poderes do Brasil passam por crise financeira”.

Sobre a epidemia de dengue na capital, Trad, salientou que houve um trabalho preventivo com orientações, publicidade e fumacê. Ele citou que em 2016 na gestão do ex-prefeito Alcides Bernal, não houve planejamento e a situação foi bem pior com milhares de casos registrados.

Para ele o saldo ainda é positivo, já que em 2019, foi constatada a epidemia, porém, com um número menor de casos confirmados. “A partir do momento que o ser humano se conscientizar que o mosquito só nasce em água parada e ambiente sujo, a dengue vai acabar”, disse o prefeito.

Reviva Centro

Questionado sobre notícias de que comércios fecharam as portas devido as obras da 14 de Julho, Marquinhos foi enfático em dizer, que a obra era um pedido dos próprios comerciantes, antes até dele assumir como prefeito. Ele ainda voltou a falar que a obra gera desconforto, mas que logo deve ser entregue.

“O comércio da 14, pedia reforma, pois bem, conseguimos com muito custo levantar o dinheiro. Agora, vai trazer desconforto, isso é óbvio, não há como entregar um “shoppping a céu aberto” sem trazer transtornos típicos de obras”.

Segundo a CBN, Marquinhos Trad, é lembrado pelo ajuste de vias e recapeamentos. Questionado sobre uma marca para deixar, o prefeito afirmou que tem buscado terminar obras antigas como a drenagem da Ernesto Geisel com o programa Reviva Campo Grande.

“Nós fizemos todo o trabalho drenagem na frente do Bosques dos Ipês, resolvemos pontos de estrangulamento perto da fábrica da Coca-Cola e Via Park, asfaltamos o Nova Lima e vamos fazer mais vias, terminar Ceinf’s e Clínicas da Família, vamos tentar terminar todas as obras, e entregar a cidade melhor do que peguei”, concluiu o prefeito.

