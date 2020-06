Cassems fará 62 novos leitos de UTI em Campo Grande e Dourados

Os hospitais da rede da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) de Campo Grande e Dourados receberão ampliação de seus leitos de terapia intensiva a partir desta segunda-feira (29), conforme anunciado nesta semana pelo presidente da instituição, Ricardo Ayache.

Na capital, Ayache anunciou um aumento de 40%, o que significa 12 leitos a mais para o atendimento aos pacientes infectados pela Covid-19, passando dos atuais 30 leitos para 42 leitos.

Em Dourados, a oferta de leitos de terapia intensiva será ampliada em 30%, passando de 15 para 20 leitos.

O agravamento da pandemia do novo coronavírus foi decisivo para a ampliação do número de leitos de UTI nos dois municípios.

O presidente da Cassems reforça a necessidade de a população manter as diretrizes que já vêm sendo orientadas pelas autoridades sanitárias desde o início da pandemia no Brasil. “É importante que se mantenha os cuidados de usar a máscara, higienizar corretamente as mãos, permanecer em casa se possível e, acima de tudo, fazer uso do distanciamento social como ferramenta primordial para o controle da pandemia, evitando aglomerações em locais públicos. Essas ações são de extrema importância para que possamos enfrentar essa situação”, afirma.

A decisão foi anunciada em reunião entre Ricardo Ayache, o diretor Clínico do Hospital Cassems de Campo Grande, Marcos Bonilha e do diretor administrativo da unidade, Alessandro Depieri.

Hospital de Campanha

O Hospital Cassems de Campo Grande implantou já em março, um Hospital de Campanha com três consultórios e 30 leitos para atendimento ambulatorial dos pacientes que apresentarem sintomas do Covid-19. Nesse período a capacidade de leitos de UTI já havia sido ampliada em 50%, num total de 30 leitos.

