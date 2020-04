Ceasa reforça controle sanitário de prevenção ao coronavírus

A Iagro (Agência Estadual de Vigilância Sanitária Animal e Vegetal) começou a realizar o controle sanitário na entrada de caminhões e demais veículos que chegam diariamente na Ceasa/MS (Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul). Medida é adotada para prevenir a propagação do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo o órgão, desde segunda-feira (30), no período das 00h às 4h da manhã, os servidores da Iagro fazem a abordagem dos motoristas e a desinfecção externa dos caminhões que chegam ao local vindos do interior de Mato Grosso do Sul e de outros Estados, principalmente de SP, MG e PR. Tudo, para prevenir a propagação da Covid-19 e garantir a saúde das pessoas que circulam pela Ceasa.

A Iagro informou que no período de 31 de março a 1º de abril foram desinfectados 23 caminhões com cargas de produtos vegetais, oriundos de outros estados, totalizando 157 toneladas inspecionadas. Dos produtos vegetais destacam-se frutíferas: banana, citros e uva.

“Na Ceasa, os funcionários estão devidamente orientados sobre as medidas de prevenção e já incluíram em sua rotina de trabalho o uso do álcool 70% na limpeza de objetos e demais ambientes. Da mesma forma, os permissionários foram orientados a disponibilizar álcool gel em seus boxes, para uso dos consumidores”, informa Rogério Beretta, superintendente de Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

Kit de higienização entregue pela Ceasa aos motoristas

De acordo com Daniel Mamede, coordenador da Ceasa, desde a semana passada a Central tem distribuído kits aos motoristas dos caminhões, composto por flanela, garrafa de 300 ml de álcool 70% e um folheto elaborado pelo Governo do Estado com orientações de prevenção ao novo coronavírus. “No sábado e domingo, fizemos a higienização do pátio e outros ambientes da Ceasa. Utilizamos uma solução de hipoclorito para fazer a desinfecção e em seguida lavamos com um caminhão-pipa cedido pela prefeitura”, informou.

O secretário Jaime Verruck, da Semagro, reforça que as medidas implementadas na Ceasa “são articuladas pelo Comitê de Gestão e Monitoramento das Ações de mitigação dos efeitos do coronavírus, coordenado pela Semagro. Tomamos as medidas necessárias de segurança alimentar na Central, a fim de garantir que a população tenha alimento de qualidade em sua mesa e que não tenhamos problemas com abastecimento”.

A Ceasa/MS recebe em média 120 caminhões por dia, entre fornecedores vindos de outros estados e distribuidores. São 47 permissionários distribuídos em 66 empresas.

