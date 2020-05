Com morte e 86 novas confirmações, MS registra 1.186 casos de coronavírus

Saiba Mais Saúde Idosa de 78 anos é a 18ª vítima fatal de coronavírus no MS

A Secretaria de Estado de Saúde atualizou os casos de coronavírus nesta quarta-feira (26), e Mato Grosso do Sul registra 1.186 casos confirmados de coronavírus e 18 mortes, uma divulgada ontem (25).

O boletim epidemiológico de secretaria revela que foram registrados 86 casos nas últimas 24 horas. Entre os 1.186 pacientes confirmados, 705 estão em isolamento domiciliar, 59 estão internados e 18 faleceram, 404 pessoas já se recuperaram da doença.

De acordo com a secretária-adjunta de Saúde, Christine Maymone, MS registra 8.983 notificações, 220 amostras em análise, 648 casos sem encerramento, 6.929 casos descartados.

Campo Grande ainda é a cidade com maior número de casos, contabilizando 262, seguida por Guia Lopes da Laguna com 204, Dourados com 197, Três Lagoas com 130, e Fátima do Sul com 53 casos.

