Coronavírus - Brasil tem primeira vítima fatal confirmada

Mauro Silva, com informações da Folha de São Paulo

Primeira morte pelo coronavírus é registrada em São Paulo (SP) nesta terça-feira (17), a vítima era um homem de 69 anos.

As informações serão detalhadas em uma coletiva com os médicos do centro que cuida de medidas para prevenir a doença.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, decretou situação de emergência na cidade para enfrentar a pandemia. A medida foi publicada no Diário Oficial desta terça.

