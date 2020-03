Fábio Trad testa negativo para coronavírus

O deputado fedederal Fábio Trad (PSD) divulgou no Twitter nessa segunda-feira (16) que testou negativo para o novo coronavírus.

O parlamentar fez o teste depois que o irmão, o senador Nelsinho Trad (PSD) foi testado positivo para o vírus.

Ele postou “o resultado me foi comunicado neste momento e testou NEGATIVO para o coronavírus, a gradeço a todos os que se solidarizaram comigo e com o meu amado irmão Nelsinho, agora, força e fé para ajudarmos as outras pessoas que estão acometidas desta enfermidade. Vamos vencer!”, finalizou.

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), irmão dos dois parlamentares, também fez o teste nessa segunda-feira (16), depois de ficar sabendo que um assessor direto está com a doença.

O resultado está previsto para esta terça-feira (17).

