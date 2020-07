Coronavírus: com 509 novos casos MS já alcança 12.261 confirmações

Mato Grosso do Sul registrou mais 509 casos confirmados de coronavírus em todo o estado totalizando 12.261 casos, além disso, dez novas mortes foram confirmadas, nesta sexta-feira (10), segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Os dez óbitos foram de quatro homens e seis mulheres, sendo: quatro em Dourados, dois em Campo Grande e os municípios de Cassilândia, Sidrolândia Maracaju e Corguinho tiveram um óbito cada. Sete desses pacientes sofriam de comorbidades.

A cidade mais afetada foi Campo Grande, com 258 novos casos confirmados nas últimas 24 horas, a segunda foi Dourados com 111 casos confirmados, em terceiro lugar ficou Corumbá com 55 confirmações.

Com a soma do número, MS alcança os 12.261casos confirmados, lembrando que 8.008 são considerados recuperados pela SES.

Ainda de acordo com a secretaria, 257 pessoas estão internadas, 12 são de outro estado e 3.850 estão em isolamento domiciliar.

O estado já registra 65.796 casos notificados, destes, 2.686 estão em análises e 2.597 seguem sem encerramento e 48.252 já foram descartados e 146 pessoas já morreram por causa do vírus.

Campo Grande é o atual epicentro no estado e lidera o número de casos totais com 4.070 confirmações, seguido por Dourados com 3.280 e Corumbá com 533.

